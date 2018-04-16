Кулинарные битвы дизайнеров в прямом эфире

Состоялись уже две игры шоу «Голодный дизайнер», где дизайнеры соревнуются друг с другом при помощи еды, выполняя задания итальянского шеф-повара. Руководство компании «Макслевел» смогло создать совершенно новый формат мероприятий, в рамках которого участники готовят традиционные блюда по сложным рецептам.

Каждая игра проводится совместно с крупнейшими мировыми брендами. В конце марта полноправным участником шоу стала компания Villeroy & Boch, в начале апреля был Duravit. С нетерпением ждём новых анонсов, которые будут своевременно появляться в официальной группе «Макслевел» в Facebook. Там же можно следить за каждой игрой — доступна трёхчасовая запись последнего мероприятия, и следующие поединки будут транслироваться здесь же в прямом эфире.

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2-я игра шоу «Голодный дизайнер» прошла феерично!Было зажигательно, искрометно, весело, незабываемо и оооочень вкусно! Всем спасибо за участие! Как говорится, наготовили и накормили от души!:)😘Фотографии еще выложим, следите за нашей лентой. ;)

Gepostet von Макслевел am Freitag, 13. April 2018

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