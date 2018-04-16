Анатолий Бышовец: Проблем с чемпионством у «Локомотива» быть не должно 

Конец чемпионской гонки. Почему отвалился «Спартак»
— После того, как «Локомотив» победил динамовцев, а «Спартак» уступил «Уралу», игрокам «Локо» уже можно вешать на шеи золотые медали? — Думаю, что основания для этого есть. И что характеризует «Локомотив» — он практически без падений, стабильно прошел сезон, и сейчас имеет хорошие шансы, чтобы победить. Мое мнение, они очень велики. У меня больше уверенности в том, что «Локомотив» не оступится, а «Спартак» оставляет этот вопрос открытым… Если говорить о контроле игры, то это не только инициатива, но и когда ты контролируешь ход событий, когда предугадываешь, когда умеешь распределить нагрузку, когда можешь использовать ошибки соперника, — приводит слова Бышовца Rusfootball.Info. — «Спартак» не контролирует игру — больше эмоций, чем расчета. И еще: спартаковцы не в достаточной степени решили проблему обороны. Что касается «Локомотива», то думаю, что ближайший матч с «Ахматом», возможно, и увеличит отрыв железнодорожников от преследователей. И этого будет достаточно для того, чтобы довести чемпионат до логического завершения. Тем не менее «Локомотиву» надо будет сыграть на выезде с «Краснодаром», также будет домашний матч с «Зенитом». Это единственное, что могло бы в какой-то степени их поколебать. Сейчас у «Локо», конечно, тоже сложный микроцикл — и 18-го и 22-го матчи — но проблем я думаю быть здесь не должно. Думаю, что у «Локомотива» сейчас задача — решить вопрос до матчей с «Краснодаром» и «Зенитом». Не оставлять на потом.