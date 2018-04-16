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Девушка футболиста «Локомотива» примет участие в «Евровидении-2018»
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Девушка футболиста «Локомотива» примет участие в «Евровидении-2018» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Избранница хорватского защитника московского «Локомотива» Ведрана Чорлуки Франка Бателич примет участие в музыкальном конкурсе «Евровидение-2018», который пройдет в Лиссабоне.
"Франка — большой талант, и я желаю ей успеха. Она с раннего детства занимается музыкой, для неё это дело жизни. Верю в победу Хорватии на «Евровидении» и надеюсь, что симпатии россиян будут с нами", — цитирует футболиста «Лайф».
Ранее сообщалось, что певица Юлия Самойлова будет представлять Россию на конкурсе «Евровидение-2018».
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