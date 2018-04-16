Экс-капитан «Локомотива» Андрей Коваленко намерен стать депутатом Облдумы

В понедельник, 16 апреля, хоккеист подал заявку на участие в праймериз фракции «Единая Россия» Андрей Коваленко рассказал, что будет пробовать свои силы по избирательному округу №25.

«Я хочу помочь области в развитии образования и спорта. Но одного авторитета здесь мало — депутатские полномочия и партийный статус сделают работу результативнее», — прокомментировал спортсмен.