Экс-капитан «Локомотива» Андрей Коваленко намерен стать депутатом Облдумы 

В понедельник, 16 апреля, хоккеист подал заявку на участие в праймериз фракции «Единая Россия». Андрей Коваленко рассказал, что будет пробовать свои силы по избирательному округу №25.
«Я хочу помочь области в развитии образования и спорта. Но одного авторитета здесь мало — депутатские полномочия и партийный статус сделают работу результативнее», — прокомментировал спортсмен.
С 1992 года Андрей Коваленко играл в НХЛ: он выступал за «Квебек Нордикс» (1992—1995), «Колорадо Эвеланш» (1995—1996), «Монреаль Канадиенс» (1995—1996), «Эдмонтон Ойлерз» (1996—1999), «Филадельфия Флайерз» (1998—1999), «Каролина Харрикейнз» (1998—2000) и «Бостон Брюинз» (2000—2001). В Северной Америке он получил прозвище «Русский танк».