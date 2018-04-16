Первая ракетка мира Рафаэль Надаль рассказал, что решение организаторов US Open ввести таймер подач ему не по душе, однако он будет играть по этим правилам. Ранее сообщалось, что на матчах Открытого чемпионата США появятся таймеры подач, по ним судьи будут следить, чтобы паузы между подачами не превышали 25 секунд. Таким образом, организаторы хотят повысить темп игры.
— Я считаю, что это нововведение не идеально, но если спорт движется в этом направлении, единственное, что я могу сделать, это принять его и играть, — цитирует AFP Надаля. — Наверное, позитивным моментом будет возможность контролировать время между розыгрышами. Но, исходя из моего опыта, на теннисном корте болельщики становятся более эмоциональными, они наслаждаются игрой, когда ты хорошо играешь. Но очевидно, что, если ты провел розыгрыш из 56 ударов, как это было у меня с Новаком Джоковичем несколько лет назад в финале Открытого чемпионата США, невозможно рассчитывать на еще один увлекательный обмен ударами после 25-секундного перерыва.