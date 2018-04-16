Безопасный ЧМ: памятка начинающего болельщика

Что нужно знать человеку, который идет на футбольный матч впервые?

Приходите не менее, чем за 40-50 минут до начала. На нашем стадионе 4 сектора, много ярусов и входов. Разберитесь в них заранее, чтобы знать, как найти свое место.

Оцените масштаб матча. Если играет популярная сборная, приходите еще раньше, чтобы не попасть в давку.

Не оставляйте машину близко к стадиону, иначе рискуете застрять в пробках на выезде.

Посмотрите на сайте стадиона, что вы можете пронести с собой, а что нет. Возьмите с собой еду. Да, ее продают на стадионе, но из-за очередей купить вряд ли получится.

Помните: даже летом на матче можно замерзнуть. Лучше подстраховаться и взять теплую кофту.

Если во время игры вы чувствуете, что рядом завязывается конфликт, а уйти некуда, потому что места заняты, обратитесь к стюарду.

Если хотите не попасть в толпу и быстрее оказаться дома, нужно уходить чуть раньше, чем закончится игра. Да, вы не увидите финал, но выберетесь со стадиона, потратив меньше времени. Если хотите остаться до конца игры, закладывайте 40 минут на выход со стадиона. В том числе потому, что выпускают людей по порядку в зависимости от сектора.

Внимательно выбирайте сектор. Этот пункт не столько значим для ЧМ, сколько для обычного матча. Если идете с ребенком, то лучше брать билет в сектор А, это семейный сектор, там рядом пункт полиции и медицинской помощи. Сектор С подешевле, есть льготные места. На фанатский сектор, за воротами, идти не стоит, потому что там можно попасть в атмосферу, к которой вы, возможно, не готовы.

Как вести себя в толпе?

Если вы оказались рядом со стадионом или фан-зоной, ни в коем случае не идите против толпы, это может вызвать негатив. Идти посередине тоже небезопасно, потому что может начаться давка. Идите справа или слева. Двигайтесь по диагонали, обходите людей в ногу со всеми. Толпа болельщиков обычно не агрессивна. После игры зрители возбуждены, это нормально.

Если вам с ними не по пути, лучше подождать, пока они пройдут. Если наоборот в ту же сторону, это даже хорошо: органы правопорядка останавливают движение на дороге, чтобы народ быстрее прошел.

Нужно ли во время ЧМ держаться подальше от центра города?

Проведение в Екатеринбурге ЧМ — это не повод изолироваться от общества. Все зависит от желаний человека. Есть люди, которые привыкли игнорировать толпу и не участвуют в народных гуляниях на День города или День Победы. Для них совет прост: обходить стороной район стадиона «Екатеринбург-арена», фан-зону в ЦПКиО и туристические маршруты для болельщиков, о которых объявят на сайте ФИФА.

В городе будет проходить только 4 матча и огромного наплыва болельщиков не ожидается. Тем, кто хочет почувствовать атмосферу спортивного праздника, но не посетит матчи, советую заглянуть в фан-зону. Чтобы избежать неприятных ситуаций, там лучше не засиживаться допоздна.

Ранее overtime.life опубликовал список стран, из которых в Екатеринбург ожидается больше всего туристов на время чемпионата. Это Швеция, Германия, Испания, США, Дания.

Каковы особенности поведения этих болельщиков?

Для американцев футбол — шоу, элемент поп-культуры. В американской футбольной Лиге завершают карьеру многие звезды. Сборная США в финальных матчах ЧМ-2018 не участвует, болельщики едут на Урал, чтобы получить эмоции и адреналин от игры.

Немцы наиболее организованы и миролюбивы. У них принято быть выше всяких конфликтов.

Среди шведских болельщиков часто встречаются буйные молодые люди, но чтобы попасть на матч с участием сборной, нужно выложить круглую сумму, поэтому ожидается, что прилетят сдержанные шведы старшего возраста.

Испанцы — эмоциональная, горячая и вспыльчивая публика, которая искренне считает футбол религией и призванием всей своей жизни. Они тяжело переживают неудачи своей сборной и не стесняются высказать недовольство игрой. У нас испанцы вступать в конфликт вряд ли будут, потому что команда выступает на стадионе другого города.

Топ-5 неверных стереотипов о болельщиках

Женщины посещают футбольные матчи ради мужчин

Фанатки от такого утверждения в шоке, потому что им тоже нравится следить за игрой.

Футбольные фанаты — неадекватное стадо»

Это не так, потому что появляется много околофутбольных организаций, где болельщиков учат саморегуляции.

Болельщики-мужчины — альфа-самцы

На самом деле, они конформисты, мужчины приходят в фанатское движение, чтобы получить одобрение и найти единомышленников.

Власти побаиваются болельщиков

В 2010 этот миф был распространен среди тех, кто далек от спорта. Сейчас большинство уверено, что со стороны власть поддерживает любителей футбола.

Девушки-фанатки не уверены в себе

По результатам психологических тестов самооценка болельщиц выше, чем у мужчин-болельщиков.

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Спортивный психолог, преподаватель Института физической культуры, спорта и молодежной политики УрФУ, автор первого в России курса по психологии болельщиков Виктория Дихорь рассказывает, к чему подготовиться перед первым походом на матч, как вести себя с иностранными любителями футбола и что делать, если вы оказались в толпе фанатов.

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