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Защитник «Спартака» Тигиев восстановился после травмы
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Защитник «Спартака» Тигиев восстановился после травмы 

Вести.Ru 16 минут назад
Фото: Вести.Ru
Защитник "Спартака" Георгий Тигиев приступил к тренировкам в общей группе чемпионов России. 22-летний футболист полностью восстановился после тяжелой травмы колена.
В сентябре во время матча с «Тосно» Георгий получил травму колена — разрыв крестообразной связки. Тигиеву потребовались операция и длительное восстановление. Футболисту пришлось пропустить большую часть сезона.
Теперь Тигиев восстановился и присоединился к общей группе. Георгий сможет сыграть в оставшихся матчах. Еще один игрок красно-белых полузащитник Джано Анаидзе, перенесший подобную травму, в понедельник приступил к занятиям в тренажерном зале.
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