Защитник «Спартака» Тигиев восстановился после травмы

Защитник "Спартака" Георгий Тигиев приступил к тренировкам в общей группе чемпионов России. 22-летний футболист полностью восстановился после тяжелой травмы колена.

В сентябре во время матча с «Тосно» Георгий получил травму колена — разрыв крестообразной связки. Тигиеву потребовались операция и длительное восстановление. Футболисту пришлось пропустить большую часть сезона.

Теперь Тигиев восстановился и присоединился к общей группе. Георгий сможет сыграть в оставшихся матчах. Еще один игрок красно-белых полузащитник Джано Анаидзе, перенесший подобную травму, в понедельник приступил к занятиям в тренажерном зале.