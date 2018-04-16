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Мацей Рыбус: Братья Миранчуки способны заиграть в суперклубе Англии, Испании или Германии
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Мацей Рыбус: Братья Миранчуки способны заиграть в суперклубе Англии, Испании или Германии 

Советский спорт 50 минут назад
«Я не знаю, как в „Локомотиве“ было раньше, кто играл хорошо, кто не играл вообще, потому что из Франции я особенно не следил за командой. Мне сложно сказать, почему в этом сезоне так, а в прошлых было по-другому. Но сейчас я знаю, что братья Миранчуки способны заиграть в суперклубе Англии, Испании или Германии. Мануэл Фернандеш уже играл там, в Европе. И сейчас может. Но ему-то зачем уезжать? Уезжать надо молодым. Это они должны хотеть играть в больших клубах Европы», — считает Рыбус, которого цитирует «Р-Спорт».
На счету Алексея Миранчука в текущем сезоне 25 матчей за «Локомотив», в которых он забил семь голов и отдал три результативных паса. Антон Миранчук сыграл 24 игры, забив четыре гола и отдав пять передач.
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