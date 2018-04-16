Ринат Билялетдинов: «Сёмину мешает подковёрная игра»

"Главное, чтобы никто не шептался за его спиной: мол, зачем нужен Сёмин, это уже отработанный материал. Подковерная борьба ему мешает. В Киеве ему не мешали — и он стабильно добивался успеха. Если Палычу не удастся это проконтролировать, «Локомотив» чемпионом не станет — это точно", — сказал Билялетдинов.

Трудовой договор Сёмина с «железнодорожниками» истекает летом 2018 года.