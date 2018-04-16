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Ринат Билялетдинов: «Сёмину мешает подковёрная игра»
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Ринат Билялетдинов: «Сёмину мешает подковёрная игра» 

Евро-футбол.Ру 56 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Российский тренер Ринат Билялетдинов считает, что Юрий Сёмин не может сосредоточиться на своей работе в «Локомотиве» из-за слухов об уходе.
"Главное, чтобы никто не шептался за его спиной: мол, зачем нужен Сёмин, это уже отработанный материал. Подковерная борьба ему мешает. В Киеве ему не мешали — и он стабильно добивался успеха. Если Палычу не удастся это проконтролировать, «Локомотив» чемпионом не станет — это точно", — сказал Билялетдинов.
Трудовой договор Сёмина с «железнодорожниками» истекает летом 2018 года.
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