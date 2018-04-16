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В Челябинске активисты-урбанисты создали интерактивную карту недостающих пешеходных переходов
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В Челябинске активисты-урбанисты создали интерактивную карту недостающих пешеходных переходов 

Хорошие новости 53 минуты назад
Фото: Хорошие новости
Челябинские урбанисты начали заполнять интерактивную карту пешеходных переходов, которых нет, но которые просто необходимы. Любой человек может внести свое предложение, воспользовавшись функциями интерфейса на специальном сайте, где и «лежит» народная карта. Через какое-то время, когда накопится внушительное количество предложений, авторы идеи — проект «Челябинский урбанист» — познакомят с картой администрацию города. По словам урбанистов, какие-то из предложений наверняка реализуют.
— Нам часто пишут подписчики с рассказом о том, как стало тяжело перейти дорогу, когда убрали удобный переход ради того, чтобы пробка сместилась на 200 метров дальше. Мы решили сделать удобный сервис с местами, где создаётся опасная дорожная ситуация, — прокомментировал Лев Владов.
В дальнейшем активисты планируют прикреплять документы с ответом администрации на обращения по «зебрам». Чтобы внести свою лепту в обустройство удобного расположения пешеходных переходов, следует авторизоваться на сайте и добавить отметку на карте.
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