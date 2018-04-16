В Челябинске активисты-урбанисты создали интерактивную карту недостающих пешеходных переходов 

Челябинские урбанисты начали заполнять интерактивную карту пешеходных переходов, которых нет, но которые просто необходимы. Любой человек может внести свое предложение, воспользовавшись функциями интерфейса на специальном сайте, где и «лежит» народная карта. Через какое-то время, когда накопится внушительное количество предложений, авторы идеи — проект «Челябинский урбанист» — познакомят с картой администрацию города. По словам урбанистов, какие-то из предложений наверняка реализуют.
— Нам часто пишут подписчики с рассказом о том, как стало тяжело перейти дорогу, когда убрали удобный переход ради того, чтобы пробка сместилась на 200 метров дальше. Мы решили сделать удобный сервис с местами, где создаётся опасная дорожная ситуация, — прокомментировал Лев Владов.
В дальнейшем активисты планируют прикреплять документы с ответом администрации на обращения по «зебрам». Чтобы внести свою лепту в обустройство удобного расположения пешеходных переходов, следует авторизоваться на сайте и добавить отметку на карте.