Пидручный: Россия ведёт с нами войну, конечно, ехать в Тюмень не надо было

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный поделился мнением по поводу бойкота заключительного этапа Кубка мира в Тюмени.

«Учитывая, что Россия ведёт с нами войну, конечно, ехать в Тюмень не надо было. Считаю, что со страной, которая на нас напала, нужно прекратить любые отношения. В то же время спорт называют послом мира. Возможно, стоило поехать туда и доказать, что мы сильнее, чем они? Но это предположение. Считаю, что решение не ехать в Тюмень было правильным», — приводит слова Пидручного tyzhden.ua.