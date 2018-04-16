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Пидручный: Россия ведёт с нами войну, конечно, ехать в Тюмень не надо было
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Пидручный: Россия ведёт с нами войну, конечно, ехать в Тюмень не надо было 

Чемпионат.com 49 минут назад
Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный поделился мнением по поводу бойкота заключительного этапа Кубка мира в Тюмени.
«Учитывая, что Россия ведёт с нами войну, конечно, ехать в Тюмень не надо было. Считаю, что со страной, которая на нас напала, нужно прекратить любые отношения. В то же время спорт называют послом мира. Возможно, стоило поехать туда и доказать, что мы сильнее, чем они? Но это предположение. Считаю, что решение не ехать в Тюмень было правильным», — приводит слова Пидручного tyzhden.ua.
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