Стрельба во Владимире

Во Владимире прошел чемпионат области по практической стрельбе из пистолета. Соревновались атлеты на базе тира ССК «Динамо-Владимир».

В состязаниях приняли участие сотрудники Росгвардии и спортсмены из Московской, Тамбовской, Тверской, Нижегородской и, естественно, Владимирской областей.

По результатам турнира спортивно-стрелковый клуб «Динамо-Владимир» занял второе место в командном первенстве в классе «Production» и третье место в классе «Standard». Также владимирская команда «StandBy» стала обладателем бронзовых медалей в командном первенстве.

Справка:

Практическая стрельба — вид стрелкового спорта, цель которого — усвоение и выработка приёмов, отвечающих различным случаям применения огнестрельного оружия. Девизом практической стрельбы является: Точность— Мощность— Скорость, то есть спортсмену предписывается умение точной и скоростной стрельбы из мощного оружия.

Соревнование состоит из нескольких отдельных упражнений, которые спортсмены проходят последовательно от одного к другому. Каждое упражнение включает в себя стрелковое задание, моделирующее потенциально возможную ситуацию использования огнестрельного оружия.

Стрелковое мастерство оценивается как баланс трёх основных составляющих:

·Точность— учитывается через количество очков, начисляемых за поражение мишеней и штрафов;

·Скорость— учитывается как время от стартового сигнала до последнего выстрела;

·Мощность— применение оружия большей мощности поощряется большим количеством очков, начисляемых за поражение зачётных зон мишеней, кроме того установлены минимальный калибр и минимальный фактор мощности.