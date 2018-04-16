В Дагестан вернулись борцы-триумфаторы молодежного чемпионата России

16 апреля в махачкалинском аэропорту торжественно встретили медалистов молодежного чемпионата России по вольной борьбе.

Всероссийские соревнования проходили 12-15 апреля в Смоленске. На них дагестанским вольникам удалось завоевать 14 медалей разного достоинства, что позволило сборной республики занять первое общекомандное место.

В своих весах лидировали Ахмед Идрисов (57 кг), Абасгаджи Магомедов (61 кг), Разамбек Жамалов (70 кг), Магомедхан Магомедов (97 кг).

Еще один дагестанец занял второе место, а девять спортсменов — третье.

По случаю приезда борцов в аэропорту был организован импровизированный митинг. Выступавшие на нем поздравили атлетов с результатами и пожелали дальнейших успехов.

«В очередной раз радуют нас своими высокими достижениями наши вольники. 14 медалей — результат, подтверждающий высочайший класс дагестанской школы борьбы. Поздравляю каждого из спортсменов и тренеров за вклад в этот успех. Впереди будут еще более важные старты, и я хочу пожелать вам, ребята, не останавливаться на достигнутом и также радовать нас своими победами», — поздравил борцов начальник Управления физической культуры, спорта и подготовки резерва Минспорта РД Халитбег Махачев.

Победители и финалисты первенства страны войдут в сборную России для участия в первенствах Европы и мира.

Фото: Минспорт РД