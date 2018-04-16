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В Дагестан вернулись борцы-триумфаторы молодежного чемпионата России
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В Дагестан вернулись борцы-триумфаторы молодежного чемпионата России 

Mirmol.ru 50 минут назад
Фото: Mirmol.ru
16 апреля в махачкалинском аэропорту торжественно встретили медалистов молодежного чемпионата России по вольной борьбе.
Всероссийские соревнования проходили 12-15 апреля в Смоленске. На них дагестанским вольникам удалось завоевать 14 медалей разного достоинства, что позволило сборной республики занять первое общекомандное место.
В своих весах лидировали Ахмед Идрисов (57 кг), Абасгаджи Магомедов (61 кг), Разамбек Жамалов (70 кг), Магомедхан Магомедов (97 кг).
Еще один дагестанец занял второе место, а девять спортсменов — третье.
По случаю приезда борцов в аэропорту был организован импровизированный митинг. Выступавшие на нем поздравили атлетов с результатами и пожелали дальнейших успехов.
«В очередной раз радуют нас своими высокими достижениями наши вольники. 14 медалей — результат, подтверждающий высочайший класс дагестанской школы борьбы. Поздравляю каждого из спортсменов и тренеров за вклад в этот успех. Впереди будут еще более важные старты, и я хочу пожелать вам, ребята, не останавливаться на достигнутом и также радовать нас своими победами», — поздравил борцов начальник Управления физической культуры, спорта и подготовки резерва Минспорта РД Халитбег Махачев.
Победители и финалисты первенства страны войдут в сборную России для участия в первенствах Европы и мира.
Фото: Минспорт РД
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