Эльмир Набиуллин: Уровень «Зенита» выше, чем «Рубина»

Источник: Манчини считает, что Оздоев и Набиуллин не соответствуют уровню "Зенита"

«Переход в «Зенит» произошел очень быстро. Когда у нас был последний сбор, позвонил агент и сказал, что между клубами ведутся переговоры. Когда пришел на первую тренировку «Зенита», меня ничего не удивило. Я просто почувствовал, что уровень здесь намного выше. Что общего у Бердыева и Манчини? Оба тренера много внимания уделяют тактике. Бердыев — с акцентом на оборону, Манчини — с акцентом на атаку. Не думаю, что с новой тактикой у меня возникнут какие-то трудности», — цитирует Набиуллина официальный сайт сине-бело-голубых.