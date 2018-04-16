Олимпийский чемпион, нокаутировавший арбитра, решил стать депутатом 

Председатель Профсоюза игроков КХЛ, олимпийский чемпион Альбервилля Андрей Коваленко подал документы на участие в предварительном голосовании "Единой России" на выборы в Ярославскую областную думу, сообщает Regnum.
— Я живу в Ярославском районе, решил попробовать свои силы на предварительном голосовании по избирательному округу № 25, — сказал Коваленко. — Я хочу помочь региону в развитии спорта. Однако, одного авторитета недостаточно для решения многих вопросов. Поэтому я думаю, что партийный статус и депутатские полномочия помогут более результативно заниматься проблематикой в этой сфере.
Напомним, 9 марта в подмосковном Одинцове в матче любительских команд "Газпром экспорт" и «Тигры» Коваленко нокаутировал судью Владислава Киселева. Сначала Коваленко толкнул арбитра в спину клюшкой, а потом нанес удар с левой, не снимая крагу. После конфликта арбитр долго лежал на льду, а по окончании игры отправился в больницу.
Арбитр Киселев: «Простить Коваленко? Тогда игроки и тренеры поймут, что можно унижать судью» Коваленко об уголовном деле: «Определенные люди хотят меня дискредитировать»