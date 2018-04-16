Ещё
Олимпийский чемпион, нокаутировавший арбитра, решил стать депутатом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Олимпийский чемпион, нокаутировавший арбитра, решил стать депутатом 

Спорт-Экспресс 46 минут назад
Председатель Профсоюза игроков КХЛ, олимпийский чемпион Альбервилля Андрей Коваленко подал документы на участие в предварительном голосовании "Единой России" на выборы в Ярославскую областную думу, сообщает Regnum.
— Я живу в Ярославском районе, решил попробовать свои силы на предварительном голосовании по избирательному округу № 25, — сказал Коваленко. — Я хочу помочь региону в развитии спорта. Однако, одного авторитета недостаточно для решения многих вопросов. Поэтому я думаю, что партийный статус и депутатские полномочия помогут более результативно заниматься проблематикой в этой сфере.
Напомним, 9 марта в подмосковном Одинцове в матче любительских команд "Газпром экспорт" и «Тигры» Коваленко нокаутировал судью Владислава Киселева. Сначала Коваленко толкнул арбитра в спину клюшкой, а потом нанес удар с левой, не снимая крагу. После конфликта арбитр долго лежал на льду, а по окончании игры отправился в больницу.
Арбитр Киселев: «Простить Коваленко? Тогда игроки и тренеры поймут, что можно унижать судью» Коваленко об уголовном деле: «Определенные люди хотят меня дискредитировать»
Спорт-Экспресс: последние новости
Хавбек "Урала" получил сотрясение мозга в матче со "Спартаком" "Мало половин". Радулов и Бузова на дне рождения Ковальчука Эльмир Набиуллин: "Из "Зенита" хочу попасть в сборную. Думаю, у меня все получится"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Овечкин на грани катастрофы48
Роналду сделал откровенное признание о личной жизни6
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым22
Петуха кинули в тренера футбольного клуба1
Смолов показал фото бутсы после предупреждения4
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение