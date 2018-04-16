Непокорённый. Александр Легков завершил спортивную карьеру

Новость о завершении карьера взорвала мировое информационное пространство и шокировала окружающих. О том, что он хочет уйти, знали единицы, но все до последнего надеялись, что Саша проведёт ещё хоть один сезон. Ведь он был лидером сборной, примером для всех.

Настоящий космонавт

По воспоминаниям его отца, Геннадия Викторовича Легкова, майора в отставке, Александр с детства был очень выносливым.

«Как-то в пионерском лагере «Космонавт» проводился кросс, и какой-то сумасшедший физрук объявил: кто пробежит 100 кругов на стадионе, тот — чемпион Галактики. А круг там был 300 метров — это 30 километров. Мой старший сын Виктор пробежал 64 круга, а 12-летний Саша все. Потом выпил банку кефира и пошёл играть в настольный теннис», — рассказывает Легков-старший.

Талантливый парень был нападающим и капитаном детской команды «Вихрь». Однажды они выиграли первенство Московской области на призы клуба «Золотая шайба» и Александру вручили как лучшему игроку… лыжи. Так началась его выдающаяся карьера, с головокружительными взлётами и такими же падениями.

Пример для всех

Новость Легкова об уходе из большого спорта стала неожиданностью для всех. Губернатор Югры Наталья Комарова , взойдя на сцену, заметно нервничала и говорила сбивчиво, а потом, грустно улыбнувшись, сказала: «Вот. Во всём виноват Александр». После церемонии награждения они о чём-то долго говорили в холле и стояли минуты две обнявшись. В тот день его обнимали очень многие — журналисты, спортсмены, главы городов и простые люди. Его любят все.

Как сказал на языке жестов победитель «Спортивной элиты», сурдлимпийский чемпион Максим Бган, Легков — пример для всех российских атлетов.

«Чтобы любить спорт и понять эмоции, не обязательно слышать. Мы видели с ребятами ту олимпийскую гонку Александра за золотом, — это было потрясающе, очень эмоционально. За что все так любят его? За искренность. Мне кажется, он настоящий», — считает Бган.

Долгий путь

Многих людей растрогали прощальные слова Легкова в социальной сети: «Я с вами душой и сердцем. Я бы не поменял ни одного дня в своей тренировочной программе на протяжении всей моей долгой спортивной жизни. Если все вернуть назад и попробовать заново пройти этот путь, это мой путь, и он мне очень сильно нравится. Самое дорогое — это когда ты стоишь на пьедестале, на тебя смотрят 50 тысяч человек, играет твой гимн, а справа и слева стоят ребята из твоей сборной. Ради этого стоит жить!».

Ни для кого не секрет, что последние два года были для югорчанина настоящим адом. Сначала МОК (Международный олимпийский комитет) отстранил его от гонок по надуманным причинам, а потом и вовсе дисквалифицировал с лишением наград Сочи — золота и серебра, якобы из-за скрытого допинга. Тяжкие суды Александр в конечном итоге выиграл и вернул себе звание чемпиона, но на Олимпийские игры в Южную Корею его так и не пустили. Как и другого югорского лыжника — Сергея Устюгова , который позже сказал: «Саша ушёл из большого спорта непокорённым».

Будем откровенны — этот сезон в любом случае стал бы последним для Легкова — ему всё-таки 34, и он не Бьёрндален, что бегал до 44. Однако он мог уйти достойно — завоевав ещё несколько медалей Олимпиады. При огромной конкуренции как внутри сборной, так и за её пределами, Александр был отличным финишёром и умел отрабатывать на последних подъёмах и спусках по максимуму. Что и доказал на Югорском лыжном марафоне, завоевав третье место на дистанции 50 километров. Его провожали стоя и бурными аплодисментами несколько минут, а за автографами выстроилась целая очередь. Он такой один.