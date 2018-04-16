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Салах опередил Роналду за звание автора лучшего гола ¼ финала Лиги чемпионов
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Салах опередил Роналду за звание автора лучшего гола ¼ финала Лиги чемпионов 

Советский спорт 39 минут назад
Автором лучшего гола ¼ финала Лиги чемпионов признан нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах. За гол египтянина в ворота «Манчестер Сити» (2:1) проголосовали 39% болельщиков.
Мяч Криштиану Роналду в ворота «Ювентуса» (3:0) через себя занял второе место — 30%. Третьим стал удар полузащитник «Ливерпуля» Алекса Окслейд-Чемберлена (14% в первом матче с «Манчестер Сити».
The fans have voted… And Salah's expert finish at Man. City has won #UCL Goal of the Week ⚽️🎯 👉 https://t.co/CL0b9kkjIV pic.twitter.com/P5ZJWKfUbv
UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 16 апреля 2018 г.
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