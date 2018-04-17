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Главный фонтан в Олимпийском парке Сочи закрыли
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Главный фонтан в Олимпийском парке Сочи закрыли 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Фонтан «Чаша Олимпийского огня» остановлена на ежегодное техническое обслуживание, сообщают Вести-Сочи. Работы по замене необходимых деталей продлятся две недели.
По словам специалистов, плановая работа будет включать в себя проверку герметичности электроузлов, очистку и обработку фонтана специальными средствами, останавливающими «цветение» воды.
Продолжительность музыкальной программы самого большого в регионе фонтана изначально составляла 12 минут, сейчас она может продолжаться в течение 4 часов. Ранее была обновлена и цветовая палитра «Чаши Олимпийского огня».
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