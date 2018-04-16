Набиуллин: «Уровень в „Зените“ намного выше, чем в „Рубине“

"Переход в «Зенит» произошел очень быстро. Когда у нас был последний сбор, позвонил агент и сказал, что между клубами ведутся переговоры. Когда пришел на первую тренировку «Зенита», меня ничего не удивило. Я просто почувствовал, что уровень здесь намного выше.

Что общего у Бердыева и Манчини? Оба тренера много внимания уделяют тактике. Бердыев — с акцентом на оборону, Манчини — с акцентом на атаку. Не думаю, что с новой тактикой у меня возникнут какие-то трудности", — приводит слова игрока пресс-служба клуба.

Напомним, что 23-летний футболист перебрался в «Зенит» из «Рубина» прошлой зимой.