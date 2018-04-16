Мойес: «Арнаутович похож на Ибрагимовича»

"Когда я пришёл в команду, у меня были сомнения по поводу Арнаутовича, ведь мне нужно было найти способ внедрить его в другую систему игры. В чём-то Марко похож на Златана Ибрагимовича, ведь другие футболисты смотрят на него и берут с него пример. У него есть особая роль, которую он должен развивать во благо клуба и команды.

Арнаутович достигает возраста, когда он будет влиять на футболистов. Ему придётся справляться с этой работой и считать её своей обязанностью", — цитирует Мойеса Sky Sports.