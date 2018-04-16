Законопроект о парламентском расследовании петербургский ЗакС рассмотрит 16 мая

Рассмотрение законопроекта о парламентском расследовании включено в повестку дня заседания петербургского ЗакСа, которое состоится 16 мая. Об этом заявил сегодня Вячеслав Макаров по итогам сегодняшнего Совета фракций.

В частности, в законопроекте Соловьева — Четырбока указано, что комиссия по проведению парламентского расследования «делает выводы о наличии нарушений Устава Санкт-Петербурга, законов Санкт-Петербурга и иных нормативных правовых актов; устанавливает должностных лиц, чьи решения, действия (бездействие), по мнению комиссии, повлекли их нарушение; подготавливает мотивированное заключение по итогам парламентского расследования».

Сейчас серьезных рычагов контроля за чиновниками у народных избранников нет, поэтому принятие закона станет шагом в развитии демократии в нашем городе.

Напомним, что рассмотрение законопроекта о парламентском расследовании состоится через месяц, ну а на ближайшем заседании ЗакСа, 18 апреля будет обсуждаться вопрос об избрании судей Уставного суда Санкт-Петербурга — его внесут «с голоса». На три вакантные должности судей претендуют шесть кандидатов.

Также в повестку дня включено окончательное чтение и принятие законопроектов о введении в Санкт-Петербурге электронных рецептов на лекарства и о внесении изменений в Экологический кодекс в части учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.