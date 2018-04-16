Под Волгоградом пройдут международные соревнования для военных полицейских

Окружной этап международного конкурса «Страж порядка» начался в Волгоградской области на полигоне «Прудбой». Мероприятие завершится 28 апреля.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе ЮВО, в соревнованиях примут участие 12 команд по пять человек в каждой. Им предстоит преодолеть три этапа: «Огневой», «Гонка патрульного наряда», «Командная гонка». Кроме того, полицейских ждут сдача нормативов по надеванию противогазов, переноске раненого, упражнения контрольных стрельб из автомата Калашникова АК-74 и по метанию гранаты.

Команда-победитель представит округ на Всеармейских соревнованиях, которые пройдут в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» и на полигоне Алабино в Московской области.