Бузова провела вечер с хоккеистом Радуловым в одном из ресторанов Москвы 

Известная российская певица и телеведущая Ольга Бузова в одном из ресторанов Москвы провела вечер в компании хоккеиста клуба НХЛ «Даллас Старз» Александра Радулова, сообщает "Советский спорт".
Бывшая ведущая «Дома-2» у себя в инстаграме опубликовала фото с дня рождения другого известного российского хоккеиста Ильи Ковальчука.
"Очень редко получается провести время в кругу друзей, вчера была такая возможность. Спасибо за шикарный вечер", — написала сама Бузова в социальной сети.
На мероприятии, которое прошло в Москве, присутствовал партнер Ковальчука по СКА Сергей Широков, баскетболист ЦСКА Виталий Фридзон, глава РФБ Андрей Кириленко, полузащитник московского футбольного "Спартака" Александр Самедов, нападающий «Краснодар» Федор Смолов и другие известные спортсмены.