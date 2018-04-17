Бузова провела вечер с хоккеистом Радуловым в одном из ресторанов Москвы

Бывшая ведущая «Дома-2» у себя в инстаграме опубликовала фото с дня рождения другого известного российского хоккеиста Ильи Ковальчука

"Очень редко получается провести время в кругу друзей, вчера была такая возможность. Спасибо за шикарный вечер", — написала сама Бузова в социальной сети.