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Бузова провела вечер с хоккеистом Радуловым в одном из ресторанов Москвы
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Бузова провела вечер с хоккеистом Радуловым в одном из ресторанов Москвы 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Известная российская певица и телеведущая Ольга Бузова в одном из ресторанов Москвы провела вечер в компании хоккеиста клуба НХЛ «Даллас Старз» Александра Радулова, сообщает "Советский спорт".
Бывшая ведущая «Дома-2» у себя в инстаграме опубликовала фото с дня рождения другого известного российского хоккеиста Ильи Ковальчука.
"Очень редко получается провести время в кругу друзей, вчера была такая возможность. Спасибо за шикарный вечер", — написала сама Бузова в социальной сети.
На мероприятии, которое прошло в Москве, присутствовал партнер Ковальчука по СКА Сергей Широков, баскетболист ЦСКА Виталий Фридзон, глава РФБ Андрей Кириленко, полузащитник московского футбольного "Спартака" Александр Самедов, нападающий «Краснодар» Федор Смолов и другие известные спортсмены.
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