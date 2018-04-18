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Бузова провела вечер в ресторане с Нагиевым
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Бузова провела вечер в ресторане с Нагиевым 

WDay.ru 2 часа назад
Фото: WDay.ru
Звездная пара создала новый повод для слухов.
Кого только не сулили Ольге Бузовой в женихи — с Дмитрием Нагиевым у певицы уже долгие, а главное теплые отношения. Тем более шоумен поддерживал девушку после развода. Но в конце концов парочка прокомментировала свои отношения, рассказав, что они — просто друзья. С тех пор прошло немало времени — Ольга Бузова успела отдохнуть на Бали с другим завидным женихом — Тимуром Батрутдиновым. Поклонники обоих уже сулили им свадьбу, но и тут не сложилось — приехав из отпуска, Тимур и Ольга прекратили нежное общение.
Но вот певица и Дмитрий Нагиев снова дали повод задуматься, нет ли между ними чего-то больше дружбы. На гала-ужине МУЗ-ТВ в ресторане звезды сидели вместе и мило ворковали весь вечер.
Мы не удержались и задали вопрос не в бровь, а в глаз, не ревнует ли шоумен свою спутницу к юмористу Тимуру Батрутдинову. Дмитрий ничего отрицать не стал, а, как самый настоящий джентльмен, ушел от ответа. Даже после особого внимания парочка осталась вместе. Есть ли между ними что-то? Думайте сами.
Напомним, совсем недавно Ольга Бузова призналась, что даже не помнит, что такое удовольствие от секса. А чтобы устроить личную жизнь, обратилась на ТНТ: в июне этого года стартуют съемки проекта по типу «Холостяка», только главной героиней станет одна из самых ярких звезд России — Ольга Бузова.
«Я не робот, я человек, и мне хочется отношений. Я хочу ходить за ручку, целоваться. Мне не так важно, будет мой мужчина успешнее меня, сколько он будет зарабатывать. Главное, чтобы он не мечтал быть со мной только чтобы показать меня в сторис в Instagram».
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