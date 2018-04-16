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Бузова всю ночь флиртовала с Радуловым
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Бузова всю ночь флиртовала с Радуловым 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Вчера свой— юбилей отмечал российский хоккеист клуба НХЛ «Даллас Старз» Илья Ковальчук. Поздравить молодого человека пришло много известных артистов и спортсменов, среди которых была Ольга Бузова. Девушка приехала в ночной клуб в самый разгар вечеринки.
Один из российских хоккеистов весь вечер пел песни Ольги Бузовой с самой же Ольгой. Это был Александр Радулов, с которым известная телеведущая проводила больше всего времени. Ближе к утру пара уже беседовала слишком близко друг к другу.
Кстати, Александр свободный парень. Летом года он развелся с Дарьей Дмитриевой и теперь стал завидным женихом. ;
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