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Снова спортсмен? Ольга Бузова открыто флиртует с хоккеистом Александром Радуловым и поет с ним свои песни
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Снова спортсмен? Ольга Бузова открыто флиртует с хоккеистом Александром Радуловым и поет с ним свои песни 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Ольгу Бузову подозревают в новом романе и снова со спортсменом. Только на этот раз под чары известной телеведущей и певицы попал 31-летний хоккеист Александр Радулов. Вместе с Бузовой он проводил время в одном из заведений столицы. По словам очевидцев, пара на протяжении всего вечера не отходила друг друга, хотя они и были в компании друзей. А также Радулов вместе с Бузовой пел ее песни. К слову, в недавнем интервью Ольга признавалась, что мужчина ее мечты должен знать наизусть весь ее репертуар. Чуть позже в Instagram Ольги появилось вот такое совместное фото. В подписи она поблагодарила друзей за отличный вечер.
— написала Ольга.
(прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены)
В Instagram Радулова фото с Ольгой пока нет.
Напомним, Александр был женат на гимнастке Дарье Дмитриевой, от которой у него есть сын. В прошлом году пара развелась. В свою очерель Ольга в конце 2016 года разошлаь со своим супругом-футболистом Дмитрием Тарасовым.
Будем следить за этой парой!
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Фото:Instagram
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