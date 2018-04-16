20 фотоисторий о котах, пойманных на месте преступления

Кошки — одни из самых изобретательных животных. К сожалению, не всегда их энергия и креатив направлены в нужное русло, но их самих это вряд ли заботит.

1. Хитрый план 2. Из жизни деревьев 3. Когда вернулся с работы пораньше 4. Переходим на угрозы 5. Следы преступления 6. Сигнал обнаружен, приступаем к отслеживанию цели 7. Так, а что у нас здесь? 8. Кот-Павлов тренирует рефлексы хозяев 9. Когда запретили сидеть на клавиатуре 10. Вам подогреть? 11. Классика жанра 12. Эксперименты! 13. Вечеринка полным ходом 14. Три сестры. Второе издание 15. Что-то не так, сэр? 16. Гроссмейстер 17. А кто это сделал? 18. За рулем Ягуара 19. Кото-скалодром 20. Без комментариев