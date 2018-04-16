Аргентинец Бьелса отказался возглавить «Зенит»

Марсело Бьелса отказался от поста главного тренера «Зенита» . Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей». Источник отмечает, что кандидатура аргентинца была в числе приоритетных, но сторонам так и не удалось согласовать этот вопрос.

Напомним, аргентинский специалист работал с испанскими «Эспаньолом» и «Атлетиком», со сборными Аргентины и Чили, а также с французским клубом «Олимпик Марсель».