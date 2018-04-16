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Аргентинец Бьелса отказался возглавить «Зенит»
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Аргентинец Бьелса отказался возглавить «Зенит» 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Марсело Бьелса отказался от поста главного тренера «Зенита». Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей». Источник отмечает, что кандидатура аргентинца была в числе приоритетных, но сторонам так и не удалось согласовать этот вопрос.
Напомним, аргентинский специалист работал с испанскими «Эспаньолом» и «Атлетиком», со сборными Аргентины и Чили, а также с французским клубом «Олимпик Марсель».
Между тем, отмечается, что нынешний наставник петербургского футбольного клуба Роберто Манчини, скорее всего, покинет свой пост. Как пишет спортивная газета La Gazzetta dello Sport, после отставки специалист возглавит сборную Италии. Источник подчёркивает, что 8 апреля в Риме у специалиста состоялась встреча с представителями Федерации футбола Италии.
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