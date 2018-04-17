Бьелса отказался тренировать «Зенит»

Аргентинский специалист Марсело Бьелса отказался от работы в петербургском "Зените"

Кандидатура 62-летнего тренера была в числе приоритетных, однако стороны не смогли достичь взаимопонимания на самом начальном этапе переговоров. По словам источника, выдвинутые аргентинцем условия касались трансферной политики и вектора развития клуба, а финансовая сторона вопроса даже не обсуждалась.

Бьелса известен по работе с испанскими «Эспаньолом» и «Атлетиком», французским «Марселем», а также сборными Аргентины и Чили.