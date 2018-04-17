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Бьелса отказался тренировать «Зенит»
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Бьелса отказался тренировать «Зенит» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Аргентинский специалист Марсело Бьелса отказался от работы в петербургском "Зените".
Кандидатура 62-летнего тренера была в числе приоритетных, однако стороны не смогли достичь взаимопонимания на самом начальном этапе переговоров. По словам источника, выдвинутые аргентинцем условия касались трансферной политики и вектора развития клуба, а финансовая сторона вопроса даже не обсуждалась.
Бьелса известен по работе с испанскими «Эспаньолом» и «Атлетиком», французским «Марселем», а также сборными Аргентины и Чили.
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