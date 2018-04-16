Геркус — о новом логотипе РФПЛ: мне очень нравится, никаких минусов я не вижу

Президент московского «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о проекте нового логотипа Российской футбольной Премьер-Лиги. Ранее РФПЛ объявила о старте сотрудничества со студией Артемия Лебедева в рамках ребрендинга лиги. «Медведь — классический, геральдический символ, традиционный для нашей страны. На гербах многих городов изображён именно он. Но одно дело — нарисовать, а другое — так угадать с формой, как это сделала студия Артемия Лебедева. Получается, что контур головы медведя совпадает с элементами футбольного мяча. На мой взгляд, это замечательная идея. Кроме того логотип может быть раскрашен в разные цвета — это говорит о том, что он нейтрален по отношению ко всем российским клубам. Это тоже плюс. Медведь хорошо узнаваем, может передавать разные эмоции: всё зависит от глаз. Он может быть добродушным, более страстным. Логотип хорошо узнаваем — однажды увидев, человек точно его запомнит. Нынешний логотип вы вряд ли сразу вспомните. В общем, мне этот вариант очень нравится, в «Локомотиве» мы голосовали за него. Никаких минусов я не вижу», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой В рамках сотрудничества РФПЛ и студии Лебедева будет создан новый логотип Премьер-Лиги и визуальный стиль, объединяющий десятки элементов — интернет-платформы, награды, оформление стадионов и многое другое.