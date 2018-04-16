Десантник набросился на Харламова из-за обмана

Комедийный актёр и шоумен Гарик Харламов рассказал о том, как на него обрушился шквал негатива от людей, которые неправильно поняли условия розыгрыша, в рекламном ролике которого он снялся. Об этом можно услышать в видео, опубликованном на Youtube-канале «Дневник Хача».

Началось всё с того, как Харламов снялся в видео рекламного характера, в котором рассказывает о том, что для того, чтобы стать участником розыгрыша машины, нужно подписаться на одну из страниц в социальной сети.

Далее, по словам шоумена, люди почему-то начали писать именно Харламову и требовать машину от него.

А один десантник даже написал ему в социальной сети «ты — ублюдок, ты подставил всех, ты не отдал машину. Ты …. (обманул) народ».

Харламов рассказал, что за съемки он получил 500 тысяч рублей и отметил, что он «лох».

«За 500 тысяч рублей за мной бегает десантник и хочет меня с ножом …. (порезать)», — сказал шоумен.