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Лучшего кумысодела и водителя троллейбуса выберут в Башкирии
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Лучшего кумысодела и водителя троллейбуса выберут в Башкирии 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
В Башкирии пройдёт конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики.
Согласно документу утверждён перечень номинаций конкурса в 2018 году, а также министерств и ведомств, ответственных за проведение отраслевых соревнований.
За звание лучшего поборются сварщики, лаборанты химического анализа, слесари-сантехники, кумысоделы, кондитеры и каменщики. Как резерв определены номинации конкурса «Лучший лесоруб» и «Лучший водитель троллейбуса».
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