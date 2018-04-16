Лучшего кумысодела и водителя троллейбуса выберут в Башкирии

В Башкирии пройдёт конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики.

Согласно документу утверждён перечень номинаций конкурса в 2018 году, а также министерств и ведомств, ответственных за проведение отраслевых соревнований.

За звание лучшего поборются сварщики, лаборанты химического анализа, слесари-сантехники, кумысоделы, кондитеры и каменщики. Как резерв определены номинации конкурса «Лучший лесоруб» и «Лучший водитель троллейбуса».