Хоккеист НХЛ упорно пытался подарить маленькой девочке шайбу. Получилось с третьего раза

В пятницу в столице США местная команда НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» во главе с Александром Овечкиным провела второй матч четвертьфинала Восточной конференции против «Коламбус Блю Джекетс». Во время разминки нападающий хозяев Бретт Конноли заметил юную фанатку — маленькую девочку со светлыми волосами, которая со всей детской искренностью и непосредственностью болела за любимую команду. И тогда хоккеист решил порадовать малышку. Правда, получилось у него не сразу.

Хоккеист подъехал поближе и перебросил через защитное стекло шайбу. Однако болельщица не смогла ее поймать, так как была меньше ростом стоящих рядом мальчиков.

Было видно, как она расстроилась.

Но в хоккей берут упорных ребят, и Конноли не сдался. Он подъехал во второй раз к месту, где стояла девочка, стукнул клюшкой по стеклу, показывая, что кидает именно ей, и перебросил шайбу во второй раз. Но ее поймал другой фанат и передал, очевидно, своему сыну.

Конноли же постучал по стеклу, явно не одобряя такой поступок. Затем хоккеист взял третью шайбу, которая наконец приземлилась в руки юной болельщицы, счастью которой не было предела.

Мы уверены, ее реакция окупила все старания Бретта Конноли.