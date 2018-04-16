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Владислав Южаков: «Демченко вешает лапшу на уши президенту федерации»
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Владислав Южаков: «Демченко вешает лапшу на уши президенту федерации» 

Спорт-Экспресс 28 минут назад
Чемпион Европы по санному спорту Владислав Южаков пожаловался на невозможность совместной работы с главным тренером национальной команды Альбертом Демченко, против которого группа спортсменов сборной России написала письмо во время недавнего чемпионата страны.
— То, что он как был спортсменом, так им и остался. Только вести себя стал еще хуже, так как добился власти, — сказал Южаков «СЭ». — У него нет абсолютно никаких педагогических навыков. Он не может нормально с людьми разговаривать, один мат льется постоянно. Альберт возомнил себя незаменимым и пользуется этим на каждом шагу. А президенту федерации, женщине, которая довольна далека от санного спорта, вешает лапшу на уши. (Андрей ШИТИХИН)
"Павличенко плел интриги, вместо того чтобы готовиться к Олимпиаде!" // «Как тренер Демченко нас не устраивает». Павличенко продолжает войну «Это полный бред!» Демченко ответил на обвинения в избиении коллег и вредительстве
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