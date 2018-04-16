Нобель Арустамян: Манчини завершает свое путешествие по России

— Манчини уходит из «Зенита»? — Мне интересно, что должно произойти, чтобы он не ушел. Свое путешествие в России он завершает. — Он поссорился с Фурсенко? — Не знаю. Но я точно знаю, что он очень хочет в сборную Италии. Для агентов, директоров и функционеров сборной Италии это факт: летом Манчини свободен. Но тут как с Бердыевым. Может, сейчас он выиграет все оставшиеся матчи — думаешь, уйдет? Или они с женой сядут, она скажет: давай останемся в Питере, тут офигенно, — цитирует Арустамяна Bobsoccer. — Но сейчас в Италии в кулуарах это выдают как факт: летом Манчини хочет уехать из Петербурга. К сожалению, у него не получается. Может, у него другой менталитет. На мой взгляд, «Зенит» нуждается не то что в глобальной перестройке, но в переосмыслении того, что произошло. Я считаю, что главная проблема этого «Зенита» одна — кончина Сарсании. Я уверен, что «Зениту» не хватает такого функционера. Все плохое в «Зените» случилось после октября, когда его не стало.