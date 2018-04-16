Ещё
Нобель Арустамян: Манчини завершает свое путешествие по России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нобель Арустамян: Манчини завершает свое путешествие по России 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: Советский спорт
Евгений Ловчев: Дни Манчини в «Зените» сочтены
— Манчини уходит из «Зенита»? — Мне интересно, что должно произойти, чтобы он не ушел. Свое путешествие в России он завершает. — Он поссорился с Фурсенко? — Не знаю. Но я точно знаю, что он очень хочет в сборную Италии. Для агентов, директоров и функционеров сборной Италии это факт: летом Манчини свободен. Но тут как с Бердыевым. Может, сейчас он выиграет все оставшиеся матчи — думаешь, уйдет? Или они с женой сядут, она скажет: давай останемся в Питере, тут офигенно, — цитирует Арустамяна Bobsoccer. — Но сейчас в Италии в кулуарах это выдают как факт: летом Манчини хочет уехать из Петербурга. К сожалению, у него не получается. Может, у него другой менталитет. На мой взгляд, «Зенит» нуждается не то что в глобальной перестройке, но в переосмыслении того, что произошло. Я считаю, что главная проблема этого «Зенита» одна — кончина Сарсании. Я уверен, что «Зениту» не хватает такого функционера. Все плохое в «Зените» случилось после октября, когда его не стало.
Советский спорт: последние новости
Головин летом может оказаться в «Челси» Вентура претендует на пост главного тренера «Удинезе» «Зенит» поздравил Юрия Гусакова с днем рождения
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Овечкин на грани катастрофы52
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым22
Роналду сделал откровенное признание о личной жизни7
Российскую чемпионку признали лучшей
Петуха кинули в тренера футбольного клуба2
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение