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Тюменцы завоевали золото на чемпионате России по скалолазанию
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Тюменцы завоевали золото на чемпионате России по скалолазанию 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ТЮМЕНЬ, 16 апр — РИА Новости. Представители Тюменской области завоевали первые места чемпионата России по скалолазанию, который с 10 по 15 апреля проходил в тюменском легкоатлетическом манеже, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.
"Всего в соревнованиях участвовали 32 спортсмена из Тюменской, Свердловской, Челябинской и Воронежской областей, Пермского и Красноярского края, Башкортостана и Санкт-Петербурга", — сказал собеседник агентства.
Губернатор Тюменской области Владимир Якушев, присутствовавший на открытии соревнований, назвал историческим событием включение скалолазания в программу летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.
"Это очень серьезный стимул для спортсменов к новым победам и достижениям. Сегодня около двух тысяч человек занимаются скалолазанием. И мы прогнозируем, что их число будет только расти", — отметил глава региона.
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