Евгений Малкин: Я без синяков из Филадельфии не уезжаю!

— Видите, иногда можем побеждать, когда захотим, — хмыкнул Малкин . — Мне кажется, первые 20 минут были очень важными. «Филадельфия» здорово начала в первые 15 минут, отлично играл наш вратарь. Мы не пропустили и забили первыми.

— Почему все матчи серии заканчиваются с крупным счетом? — Так с «Филадельфией» всегда такие качели. В прошлой встрече мы тоже здорово играли. Но там шайба практически не шла в ворота. А сейчас наоборот, «летчики» неплохо играли, но нас выручал голкипер. В этой серии многое зависит от вратарей и большинства.

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— Из вашего звена убрали Хорнквиста и поставили туда Кессела. Почему? — Удивляем соперников! Играл с Кесселом как обычно, не первый день вместе выходим. Все отлично, владели шайбой. Но много удалений, меньшинства-большинства. В равных составах не так часто выходили. Думаю, следующий матч начнем в тех же линиях.

— А что вы с Кесселом эмоционально обсуждали на скамейке? — Я его русскому языку учу, как обычно. Он у меня спрашивает разные слова, — смеется Женя. — Учу Фила, как играть в хоккей.

— Может ли двухдневный перерыв как-то выбить вас из ритма? — Так ведь не мы составляли расписание. Но прекрасно понимаю, что у нас есть лишний день. Сейчас летим домой отдохнуть, провести время с семьей. Может, наоборот это придаст нам побольше сил.

— Тяжело играть против защитника Ивана Проворова ? — Конечно. Он очень грамотно обороняется и ждет любой момент для подключения к атаке. У него есть такая установка, что он идет вперед, будет много бросать. Надо с ним играть плотнее.

— А почему вы всегда говорите, что не любите Филадельфию? Вы ведь без очков отсюда не уезжаете. — Да. Но и без синяков я отсюда не уезжаю! — воскликнул Малкин.