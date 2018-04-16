В финале чемпионата российской Премьер-лиги курское «Динамо» снова сыграет с екатеринбургским УГМК

Обыграв в пятницу в Оренбурге местную «Надежду» — 88:83 во втором матче полуфинальной серии за 1-4-е места чемпионата России по баскетболу в женской Премьер-лиге, курское «Динамо» победило в серии — 2:0 и вышло в финал, где, как и год назад, сразится с екатеринбургским УГМК

Игра в Оренбурге сложилась для подопечных Лукаса Мондело гораздо тяжелее, чем первая встреча этих команд три дня назад в Курске, которую «Динамо» напомним, уверенно выиграло — 100:55. Хозяйкам паркета отступать было уже некуда, и они постарались оказать фавориткам этой пары максимальное сопротивление. Первая четверть осталась за «Надеждой» — 29:25, а к большому перерыву оренбургская команда опережала нашу уже на 9 очков — 57:48. Но в третьем периоде курянкам удалось переломить ход борьбы, и к исходу получаса уже они лидировали — 72:74. В начале четвёртой четверти бывшая курская динамовка Виктория Медведева и белорусская легионерка Александрия Мария Бентли точными дальними попаданиями снова вывели «Надежду» вперёд — 80:76, но затем оренбурженкам за оставшиеся 7 минут удалось набрать только 3 очка. Курянки сравняли счёт — 82:82, а в концовке усилиями американского дуэта Ннемкади Огвумике и Энджел МакКотри, набравшего 10 очков, вырвали победу — 83:88 в матче и 0:2 — в серии.

Самыми полезными игроками в составах команд в этом поединке стали: в составе «Надежды» — Александрия Мария Бентли (26 очков + 3 подбора + 0 атакующих результативных передач), Брионна Алейн Джонс (17+10+0) и Виктория Медведева (11+3+0), в составе «Динамо» — Энджел МакКотри (22+1+0), Ннемкади Огвумике (16+4+0) и Наталья Жедик (11+5+0).

В другом полуфинале «УГМК» и во второй раз уверенно переиграл на своей площадке красноярский «Енисей» — 90:47 и также стал победителем в серии — 2:0. Финальная серия между «УГМК» и курским «Динамо» стартует 27 и 29 апреля матчами в Екатеринбурге, а 2 мая в 18.00 и (если потребуется) 4 мая в 19.00 команды сыграют в спортивно-концертном комплексе Курска. Если же счёт в серии станет ничейным — 2:2, то пятая решающая игра состоится 7 мая в Екатеринбурге. В эти же даты пройдёт и серия за бронзовые медали между «Надеждой» и «Енисеем». Первая, вторая и (при необходимости) пятая игра состоятся в Оренбурге, третья и (если потребуется) четвёртая — в Красноярске.

А в полуфинальной серии за 5-8-е места другая курская команда — «Инвента» — принимала в пятницу на паркете СКК «Спарту энд К» из подмосковного города Видное. После поражения в Видном — 53:68 подопечным Элен Шакировой нужна была только победа, но курянки, как показалось, перегорели и допустили слишком много ошибок. Судьбу встречи решил низкий процент попаданий у наших баскетболисток. Первый период «Инвента» выиграла — 11:10, но после второго уже уступала — 24:28. К исходу получаса игры на табло горели цифры 33:41, а на 39-й минуте — 43:54. В итоге «Инвента» уступила — 51:58, проиграв в серии — 0:2, и теперь поспорит за 7-8-е места с неудачником пары «МБА» (Москва) — «Казаночка» (Казань). Там после двух матчей счёт в серии равный — 1:1: после победы в Казани — 77:66, москвички уступили на домашнем паркете — 75:85. Третья решающая игра состоится сегодня, 16 апреля, в Казани.

Добавим, что самыми полезными игроками во встрече «Инвента» — «Спарта энд К» стали: у курянок — Ольга Фролкина (15+7+1), Евгения Фролкина (11+3+3) и Юлия Козик (6+3+0), у гостей — Ивана Дойкич (18+5+3), Мейган Симмонс (14+4+1) и Камилла Огун (10+6+1).

Олег Столбецов