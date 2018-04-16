Как вам новый логотип Премьер-Лиги?

Сегодня, 16 апреля, Российская футбольная Премьер-Лига объявила о сотрудничестве со студией Артемия Лебедева , которая разработала новый логотип лиги.

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