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Как вам новый логотип Премьер-Лиги?
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Как вам новый логотип Премьер-Лиги? 

Чемпионат.com 2 часа назад
Сегодня, 16 апреля, Российская футбольная Премьер-Лига объявила о сотрудничестве со студией Артемия Лебедева, которая разработала новый логотип лиги.
«Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: как вам новый логотип Премьер-Лиги?
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