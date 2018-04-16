Канал Грибоедова на месяц закроют для прохода судов

На весь период чемпионата мира по футболу будет ограничено движение для речного транспорта

по каналу Грибоедова в Петербурге, сообщает «Фонтанка»

Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по транспорту Алексей Львов.

Чиновник рассказал, что по каналу Грибоедова не смогут курсировать туристические теплоходы.

Это связано с обеспечением безопасности вблизи фан-зоны на Конюшенной площади.

Львов объяснил, что подобное решение принято в связи с настоятельной рекомендацией силовых ведомств и обусловлено безопасностью.

Так, на Конюшенной площади расположится фан-зона ЧМ-2018.

Кроме того, мосты через канал от Невского до Спаса на Крови перекинуты таким образом, что проверять их на отсутствие опасных предметов пришлось бы после каждого прохода судна.

Напомним, матчи чемпионата мира по футболу пройдут в Петербурге 15, 19, 22 и 26 июня, а также 3, 10 и 14 июля.