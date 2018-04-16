Навигацию на канале Грибоедова ограничат на время ЧМ-2018

Движение судов по каналу Грибоедова в Петербурге ограничат на время проведения чемпионата мира по футболу, передает Мойка78. Об этом 16 апреля рассказал замглавы городского комитета по транспорту Алексей Львов.

По словам чиновника, движение будет ограничено в период с 12 июня по 17 июля на участке от Невского проспекта до набережной Мойки, рядом с фан-зоной ЧМ-2018 на Конюшенной площади. Меры приняты для обеспечения безопасности футбольных болельщиков.

Кроме того, на некоторых реках и каналах будут введены новые правила для судов.

В остальном мундиаль практически не повлияет на маршруты судов в акватории Невы.

Напомним, чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля.