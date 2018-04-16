«Восторженно хлопаешь глазами» — нижегородцы впервые посетили главную футбольную арену города

Дебютный тестовый матч посетило 15 000 человек — именно столько билетов отпустили на эту игру. Нижегородцы впервые смогли посетить не только стадион, но и территорию вокруг него. Соцсети переполнены публикациями и противоположными мнениями жителей о «стройке века». Мы собрали самые разные отзывы — как положительные, так и резко отрицательные.

Пользователю andrewshulk_ стадион понравился, несмотря на многие внешние недочёты, которые, как он надеется, будут исправлены перед официальными матчами ЧМ-2018.

chizhoff_marina лаконично выразилась о впечатляющем масштабе сооружения.

firstova_nadezhda иронично радуется — ощущение праздника от открытия стадиона есть, только возникло оно ещё с пробки на Канавинском мосту.

Сам стадион впечатлил, но подъехать к нему было сложно, да и выехать тоже — выражает своё мнение igronsky.

vetlamax совершенно не расстроена мелкими недочётами — в целом, один восторг от стадиона, атмосферы и организации мероприятия.

По поводу открытия стадиона и самого сооружения эмоционально высказалась epidersiya_is_okay. Также ужаснулась пробкам, поразилась масштабом постройки и расстроилась из-за его реального состояния.

Ирина Калинина на тестовом матче попробовала себя в роли волонтёра и поделилась эмоциями от грандиозного события.

svidomiy пишет, что ощущение от недоделки стадиона чувствуется не только сейчас, но и останется с ним навсегда.

Очень подробно и объективно высказался Евгений Шуклин . Он написал хороший материал, по которому можно составить полноценное мнение о стадионе.

Весело и по-доброму отозвалась о стадионе и его атмосфере willi_wi. По её мнению, цветовая гамма стадиона прекрасно дополняет синие заборы, которыми гордится Нижний Новгород.

Положительно ко всей постройке отнеслась Таня Лазарева. Красивый, удобный, и с трибун всё прекрасно видно.

Отметил недочёты и Владислав Хабибулов, но они не испортили общего мнения о грандиозном сооружении.

naty_ka заметила некоторые недостатки, которые поспешила озвучить — в туалетах не было бумаги, а на полу — трещины и выбоины. Однако всё это мелочи, как она считает.

Алёна Тихонова-Земская очень рада выступлению Uma2rman и всей атмосфере на стадионе. Говорит, что петербуржцы за своих болели неистово и нашим следует у них поучиться!

Мы тоже были на матче, поэтому рассказываем и показываем, как это было.