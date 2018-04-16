Футбольный матч LG Oled: зачем Денис Глушаков перекрасил футбольное поле в черный цвет?

LG Electronics запустила рекламную кампанию совместно с капитаном "Спартака" Денисом Глушаковым . Для LG и футболиста этот совместный проект уже не первый — в 2017 году известный футболист стал послом добрых дел коппании, запустив в России уникальный донорский марафон #LGПередайПасДобра. Футболист также подготовил специальное видеобращение участникам Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме»-2017 для недели добрых дел LG.

Сюжет ролика демонстрирует передовые технологии OLED-телевизоров, создающих эффект полного погружения в происходящее на экране. Озвучивал видео комментатор Нобель Арустамян.

"Процесс съемок шел замечательно, хотелось бы сказать «на ура». Я играю очень давно, но черные поля мне еще не попадались, — сказал после съемки Глушаков. — Да и появление клоуна на футбольном поле весьма неожиданно! Эпизод, когда после желтой и красной карточки, судья достает еще оранжевую, зеленую, фиолетовую, действительно очень неожиданный. Хочу поблагодарить всю команду, атмосфера была очень позитивной. Я никогда еще не снимался в видео ролике столь долго по времени, но, надеюсь, результат того стоит. А сам OLED исключительно тонкий, компактный с потрясающим изображением, настоящие обои, которые хочется видеть у себя на стене".

Технология OLED — это более 8 миллионов самоподсвечивающихся пикселей, каждый из которых может самостоятельно регулировать собственную яркость, создавая глубину черного для телевизоров LG OLED TV. В сочетании с Dolby Vision и качеством звука на базе Dolby Atmos он создает эффект полного погружения в футбольный матч.

В 2018 году LG представляет девять новых OLED-телевизоров с элементами искусственного интеллекта. Диагонали экранов варьируются от 55 до 77 дюймов. В телевизорах серий W8, E8, C8 встроен интеллектуальный процессор α9. Новый встроенный алгоритм позволяет значительно снизить зернистость и ступенчатость в градиентных заливках. Улучшены глубина и четкость прорисовки главных элементов за счет объектного анализа, сообщает пресс-служба компании. Благодаря технологии HFR интеллектуальный процессор α9 может воспроизводить контент с частотой до 120 кадров в секунду, поэтому быстрые движения на экране выглядят более плавными.