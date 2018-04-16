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Бронирование билетов на бесплатные поезда для СМИ во время ЧМ‑2018 стартует с 23 апреля
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Бронирование билетов на бесплатные поезда для СМИ во время ЧМ‑2018 стартует с 23 апреля 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Бронирование билетов на дополнительные бесплатные поезда для представителей СМИ в период чемпионата мира по футболу 2018 года в России открывается с 23 апреля, сообщил журналистам в понедельник генеральный директор АНО «Транспортная дирекция-2018» Кирилл Поляков.
«Для того чтобы обеспечить равные права для представителей СМИ и болельщиков, транспортная дирекция предусмотрела бронирование мест для представителей СМИ, и, начиная с 23 апреля, мы договорилась с оргкомитетом, к этому моменту должна быть завершена выдача аккредитации, будет открыта возможность бронирования для журналистов билетов на бесплатные поезда», — сказал Поляков
Он отметил, что расписание поездов синхронизировано со временем проведения матчей.
Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».
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