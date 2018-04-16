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Для бесплатной перевозки болельщиков на ЧМ-2018 выделено 728 поездов
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Для бесплатной перевозки болельщиков на ЧМ-2018 выделено 728 поездов 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Транспортная дирекция ЧМ-2018​ сообщила, что для бесплатной перевозки болельщиков и СМИ выделено 728 дополнительных поездов на более чем 440 тысяч мест. Для удобства гостей турнира на всем подвижном составе, который будет использоваться в бесплатной перевозке, будет размещен специальный логотип FREE RIDE с броским дизайном. (Юлия ЯКОВЛЕВА)
Напомним, матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.
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