Инициатива об увеличении возраста молодежи с 30 до 35 лет войдет в проект закона РФ о молодежной политике 

Предложение Молодежной палаты при Мосгордуме об увеличении верхней планки возраста молодежи с 30 до 35 лет дополнит проект федерального закона «О молодежи и государственной молодежной политике в Российской Федерации». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила председатель палаты при Мосгордуме Мария Летникова.
«Наши предложения к законопроекту на рассмотрении в Совете Федерации. Они наши предложения приняли. Именно эти предложения они внесут, то есть именно то, что мы предложили по возрасту (увеличение верхней планки возраста молодежи с 30 до 35 лет — прим. Агентства «Москва»), сейчас в проект внесено, и в таком виде будут дальше передавать в Государственную думу. Можно считать, что наши предложения были услышаны, и наша работа увенчалась успехом — их внесли в проект закона», — сказала М. Летникова.
Она сообщила, что из Совета Федерации пришел официальный ответ с информацией о внесении предложений Молодежной палаты в будущую концепцию законопроекта. Документ разрабатывают Палата молодых законодателей при Совете Федерации и сенаторы.
Ранее М. Летникова сообщала Агентству «Москва», что в Молодежной палате при Мосгордуме подготовили предложения в федеральный законопроект «О молодежи и государственной молодежной политике в Российской Федерации», согласно которым верхняя планка возраста молодежи может быть повышена с 30 до 35 лет. Повышение возраста молодежи до 35 лет целесообразно по причине увеличения продолжительности жизни населения.
В настоящее время, согласно утвержденным правительством РФ «Основам государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 г.», к молодежи относятся лица в возрасте от 14 до 30 лет, а в некоторых случаях, определенных нормативными актами РФ и субъектов РФ, — до 35 и более лет, имеющие постоянное место жительства в России или проживающих за рубежом.