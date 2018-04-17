Молодежным группам в соцсетях могут дать определение и закрепить его в проекте соответствующего закона РФ

Понятие «молодежные сетевые сообщества» может войти в проект федерального закона «О молодежи и государственной молодежной политике в Российской Федерации» для последующего регулирования деятельности групп в социальных сетях. С соответствующим предложением выступила Молодежная палата при Мосгордуме . Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила председатель палаты Мария Летникова.

«Предлагается дополнить список субъектов правоотношений, которые будут регламентироваться законопроектом, понятие «молодежные сетевые сообщества» в интернете. Группы в социальных сетях преимущественно создаются молодежью и для молодежи, состав их также преимущественно молодежь. Необходимо регулировать создание и содержание групп в различных социальных сетях, так как мы видим на практике, в последнее время это часто приводит к страшным последствиям, отсутствие контроля влечет за собой негативное отношение детей и молодежи к власти, формируется модель общения вседозволенности и безнаказанности», — сказала М. Летникова.

Это предложение и другие инициативы, касающиеся молодежной политики в России, по ее словам, переданы в Совет Федерации , где разрабатывают проект федерального закона «О молодежи и государственной молодежной политике в Российской Федерации».