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Молодежным группам в соцсетях могут дать определение и закрепить его в проекте соответствующего закона РФ
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Молодежным группам в соцсетях могут дать определение и закрепить его в проекте соответствующего закона РФ 

Агентство «Москва» 50 минут назад
Понятие «молодежные сетевые сообщества» может войти в проект федерального закона «О молодежи и государственной молодежной политике в Российской Федерации» для последующего регулирования деятельности групп в социальных сетях. С соответствующим предложением выступила Молодежная палата при Мосгордуме. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила председатель палаты Мария Летникова.
«Предлагается дополнить список субъектов правоотношений, которые будут регламентироваться законопроектом, понятие «молодежные сетевые сообщества» в интернете. Группы в социальных сетях преимущественно создаются молодежью и для молодежи, состав их также преимущественно молодежь. Необходимо регулировать создание и содержание групп в различных социальных сетях, так как мы видим на практике, в последнее время это часто приводит к страшным последствиям, отсутствие контроля влечет за собой негативное отношение детей и молодежи к власти, формируется модель общения вседозволенности и безнаказанности», — сказала М. Летникова.
Это предложение и другие инициативы, касающиеся молодежной политики в России, по ее словам, переданы в Совет Федерации, где разрабатывают проект федерального закона «О молодежи и государственной молодежной политике в Российской Федерации».
Ранее М. Летникова сообщала Агентству «Москва», что предложение Молодежной палаты при Мосгордуме об увеличение верхней планки возраста молодежи с 30 до 35 лет дополнит проект федерального закона о молодежной политике.
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