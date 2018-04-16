Вячеслав Макаров прокомментировал решение суда о блокировке сервиса «Телеграм»

Роскомнадзор сегодня начал процедуру блокировки системы мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» на основании решения Таганского суда Москвы.

«Конституция и законодательство Российской Федерации защищают основные права человека, в том числе — право на тайну переписки. Но они же стоят на страже безопасности человека и общества. Я всегда говорил, что мы обязаны делать все возможное для защиты наших граждан от всех возможных угроз, включая и страшную угрозу международного терроризма.

Своим нежеланием соблюдать законы Российской Федерации руководство «Телеграм» само спровоцировало сегодняшнюю ситуацию. Напомню, именно через эту систему координировали свои действия террористы, устроившие теракт в петербургском метро год назад. И помощь в расследовании этого преступления, в предотвращении других — обязанность каждого гражданина и бизнеса, работающего на территории нашей страны.

Суд четко указал: если «Телеграм» выполнит требования ФСБ о предоставлении ключей для дешифровки сообщений пользователей, то блокировка будет снята.

Кроме того, существует большое количество других удобных способов быстрого обмена информацией, работающих в полном соответствии с законами нашей страны».