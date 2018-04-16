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Вячеслав Макаров прокомментировал решение суда о блокировке сервиса «Телеграм»
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Вячеслав Макаров прокомментировал решение суда о блокировке сервиса «Телеграм» 

Интересант 1 час назад
Роскомнадзор сегодня начал процедуру блокировки системы мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» на основании решения Таганского суда Москвы.
Комментируя ситуацию, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров сказал:
«Конституция и законодательство Российской Федерации защищают основные права человека, в том числе — право на тайну переписки. Но они же стоят на страже безопасности человека и общества. Я всегда говорил, что мы обязаны делать все возможное для защиты наших граждан от всех возможных угроз, включая и страшную угрозу международного терроризма.
Своим нежеланием соблюдать законы Российской Федерации руководство «Телеграм» само спровоцировало сегодняшнюю ситуацию. Напомню, именно через эту систему координировали свои действия террористы, устроившие теракт в петербургском метро год назад. И помощь в расследовании этого преступления, в предотвращении других — обязанность каждого гражданина и бизнеса, работающего на территории нашей страны.
Суд четко указал: если «Телеграм» выполнит требования ФСБ о предоставлении ключей для дешифровки сообщений пользователей, то блокировка будет снята.
Кроме того, существует большое количество других удобных способов быстрого обмена информацией, работающих в полном соответствии с законами нашей страны».
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