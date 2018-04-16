Болельщики забронировали более 60% билетов на бесплатные поезда во время ЧМ

Болельщики забронировали более 60% билетов на бесплатные поезда во время ЧМ-2018, сказал генеральный директор АНО «Транспортная дирекция-2018» Кирилл Поляков

«По состоянию на 16 апреля забронировано более 60% доступных мест в бесплатные поезда, есть уже поезда, в которых свободных мест не осталось», — сказал он.