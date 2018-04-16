Болельщики забронировали более 60% билетов на бесплатные поезда во время ЧМ-2018, сказал генеральный директор АНО «Транспортная дирекция-2018» Кирилл Поляков.
«По состоянию на 16 апреля забронировано более 60% доступных мест в бесплатные поезда, есть уже поезда, в которых свободных мест не осталось», — сказал он.
Матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске. В РЖД ожидают, что самыми востребованными у болельщиков станут перевозки в сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью и Самарой.