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Молодогвардейцы Подмосковья встретились с Андреем Турчаком
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Молодогвардейцы Подмосковья встретились с Андреем Турчаком 

360tv.ru 1 час назад
Молодогвардейцы Подмосковья встретились с Секретарем Генерального совета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком. Встреча прошла в Республике Татарстан в рамках федерального образовательного форума «Молодой Гвардии».
Большое внимание уделили участию молодежи в политике, в выборных кампаниях. Андрей Турчак отметил, что сейчас есть запрос на обновление партии, и качественный рывок вперед может обеспечить молодежь.
На встречу приехали 10 молодогвардейцев Подмосковья — члены регионального штаба, сотрудники аппарата, активисты. Для нас это уникальная возможность задать напрямую свои вопросы руководству партии
— Линара Самединова, руководитель «Молодой Гвардии» Подмосковья.
Федеральный форум «Молодой Гвардии» проходит впервые в Казани. Подмосковное отделение представляют 27 молодогвардейцев. Всего на форуме находятся порядка 1000 молодогвардейцев из 85 субъектов РФ. Главная задача — разработать стратегию развития организации на ближайшие 3 года.
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