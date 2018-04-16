Молодогвардейцы Подмосковья встретились с Андреем Турчаком

Большое внимание уделили участию молодежи в политике, в выборных кампаниях. Андрей Турчак отметил, что сейчас есть запрос на обновление партии, и качественный рывок вперед может обеспечить молодежь.

На встречу приехали 10 молодогвардейцев Подмосковья — члены регионального штаба, сотрудники аппарата, активисты. Для нас это уникальная возможность задать напрямую свои вопросы руководству партии

— Линара Самединова, руководитель «Молодой Гвардии» Подмосковья.

Федеральный форум «Молодой Гвардии» проходит впервые в Казани. Подмосковное отделение представляют 27 молодогвардейцев. Всего на форуме находятся порядка 1000 молодогвардейцев из 85 субъектов РФ. Главная задача — разработать стратегию развития организации на ближайшие 3 года.